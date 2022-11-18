國民黨高雄市第二選區鄭姓市議員候選人涉嫌在知名海鮮餐廳辦理問政說明會，以每桌4500代價宴請20桌190名選民，鄭姓及萬姓、白姓2名共犯因涉嫌違反公職人員選罷法，檢方偵查終結，依投票行賄罪嫌起訴鄭嫌等3人。

檢方起訴指出，高雄市鄭姓市議員候選人與萬姓競選總幹事及白姓兄弟會成員，為使鄭能在年底九合一選舉順利當選，竟利用兄弟會聚會之機會，由鄭、萬向不知情的高雄市茄萣區某海鮮燒烤餐廳訂位20桌，於今年8月26日晚間在該餐廳，以召開「柯志恩與市政顧問鄭嫌問政說明會」之名目，宴請選民。

鄭等人席開19桌，以每桌4500元餐費，每人餐費約450元（菜色包括冷盤、清蒸龍虎斑、蔥油雞、米糕、白蝦、水果盤、炸花枝酥、雞湯及飲料），期間鄭指揮服務團隊成員在場引導入座、放置姓名桌牌、掛設選舉競選布條及發放競選文宣，席間並由助選團隊帶領選民呼喊「鄭姓候選人當選」、「當選、當選」等口號，鄭與助選團隊則逐桌拜票請求選民投票支持。

檢方表示，鄭姓候選人等3人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌，全案偵結，將3嫌起訴。

由於高雄市長候選人柯志恩因曾告知鄭嫌，該餐會有賄選問題，而柯僅有在餐會前到場致詞，故未違法。