歐洲經濟放緩及低需求風險，亞系外資不僅下調貿聯-KY(3665)2022年及2023年每股盈餘3%及6%，亦保守看待貿聯-KY大舉擴張產能策略，將貿聯-KY評等下調至「中立」，目標價從400元大砍至268元，貿聯-KY今天盤中股價走弱。

貿聯-KY第3季合併營收145.26億元(美金4.79億)，年增96%，創下單季歷史新高，合併稅後盈餘(歸屬於本公司業主)為11.84億元(美金3917萬元)，年增95%，單季每股盈餘(歸屬於本公司業主)為7.64元(美金0.2551元)；累計前3季合併營業收入為401.56億元，營業毛利為102.15億元，營業淨利為40.97億元，歸屬於母公司業主盈餘29.15億元，每股盈餘為19.14元；累計前10月合併營收為448.63億元，年成長94.19%。

為因應全球布局戰略、風險分散需求，貿聯-KY在全世界生產據點高達32個，公司亦擬投資32億元在台南市科技工業區建廠，預計2024年第2季完工，未來將設立高階車用與醫療產品產線，每年營收貢獻約20億元。

不過，全球經濟籠罩在通膨升息陰霾，加上俄烏戰爭因素，致使歐洲經濟放緩，外資對貿聯-KY積極擴張產能策略持保守看法。

亞系外資報告指出，貿聯-KY積極產能擴張將導致財務壓力，雖然預期2023年到2024年數據中心、EV等營收持續成長，但股權稀釋增加每股盈餘下行的空間，我們下調貿聯-KY 2022年及2023年每股盈餘3%及6%，並將評等下調至「中立」，目標價從400元大砍至268元。