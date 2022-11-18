在汽車類股以及半導體族群拉抬下，日股18日走高。早盤結束時，日經指數收27,978.06點，漲47.49點或0.17%，目前周線跌約1%。東證收1,972.07點，漲5.79點或0.29%，目前周線也跌0.3%左右。

分析師認為，從現在開始到12月初公布美國最新就業報告之間，沒有什麼重要經濟數據要注意。因此，日經指數可能繼續在27,500點至28,100點之間震盪整理。

權值股中，迅銷漲0.22%但軟銀表現較不佳，下跌2.71%。另外，電子商務樂天集團也跌3.27%。

因日圓持續疲弱，以出口為主的汽車製造業者股價走高，三菱漲3.81%，五十鈴漲3.26%，馬自達漲3.1%，豐田也漲0.45%。至於半導體族群在美國費城半導體收紅激勵下也走高，例如愛德萬測試漲1.12%，東京威力科創也漲0.36%。

日本政府18日表示，當地10月不包括鮮食的核心CPI（消費者物價指數）年增3.6%，創1982年以來最高。日本上個月核心物價增幅，9月時為3%，4到8月期間，都還只是在2%到2.8%之間游走。