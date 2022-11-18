上銀集團旗下上銀科技及大銀微系統兩公司，18日下午先後舉行線上法說會，說明第三季財報成果、未來營運展望及景氣看法。上銀及大銀今年再度攜手參加東京國際工具機展，來自日本工具機等產業詢單熱絡，上銀及大銀是否改變原本對景氣保守看法，格外備受關注。

上銀、大銀兩公司前三季合併營收、獲利雙雙報喜。上銀第三季EPS為4.13元，創近16季新高，前三季EPS達11.74元，締造同期次高；大銀第三季EPS為0.55元，前三季EPS為2.34元，改寫同期新高。

上銀10月合併營收21.2億元，年減12.46％，雖創今年單月營收新低；前十月合併營收仍達258.33億元，年增12.41％，改寫同期新高。大銀10月合併營收2.32億元，年減18.39％，改寫同期次高；前十月合併營收達27.45億元，年增5.04％，創同期新高。

上銀考量第四季至明年第一季歐美有聖誕節至新年連續假期、大陸及台灣有春節假期，第一季向來是每年營運淡季，加上明年美國經濟恐負成長等外在環境不佳等因素，尤其各區域市場接單情況不一，歐美市場訂單還不錯，日本接單增長，但大陸及台灣接單下滑，上銀在東京工具機展開展前及初期，對第四季至明年上半年營運先保守看待。

上銀及大銀在這次東京國際工具機展，日本工具機等產業詢單熱絡，上銀及大銀是否改變原本對景氣保守看法，引發法人關注。