台北市長選戰打得激烈，國民黨候選人蔣萬安批評對手陳時中曾赴寧波醫學交流，大酸陳抗中保台DNA是什麼時候長出來的？行政院長蘇貞昌對此則說，蔣萬安的爸爸利用身分收台商3000萬，還到大陸做買辦，質疑一旦當選，會不會更是利用身分，買辦愈做愈大。

蘇貞昌說，民進黨一向不反對兩岸正常對等的交流，陳時中在就任部長前，以台北醫學大學董事身分到大陸相關交流，對於民進黨一向正面積極態度是一致的。

至於蔣萬安的爸爸，利用身分收台商3000萬，還到大陸做買辦，喬所謂出境管制等的事，跟台商打官司還失敗，這都是經過法院認證的事，現在他要選市長，外界質疑會不會將來他爸爸更是利用身分，買辦愈做愈大，這是他必須要誠實面對的問題。

且看到在大陸軍機繞台、軍艦圍台的時候，中國國民黨卻派團去對岸跟他握手，連他開二十大說要武力對付台灣，中國國民黨還拍賀電，這一些連中國國民黨年輕一輩候選人都大聲明白地反對。

所以可以看出兩個黨、兩個候選人是誰沒有代表台灣的主流民意，誰在傷害台灣，誰在自己牟利、利用身分，高下立判，不必扭曲。