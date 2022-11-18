林耕仁妻子也持續帶領車隊在東區掃街拜票。（林耕仁團隊提供／王惠慧新竹傳真）

選戰進入最後階段，國民黨新竹市長候選人林耕仁赴大鵬新城出席「贏回新竹贏回中華民國」座談會，現在支持者熱情滿滿，凍蒜聲不斷，林耕仁妻子也持續帶領車隊在東區掃街拜票。林耕仁說，下周投票是給民進黨的不信任投票，並承諾上任後一定清查市府工程相關弊端，還給市民和公務員一個公道。

選戰最後的黃金周末，林耕仁也預告，本周六黨中央將在桃園舉辦「北北基桃竹竹苗-北部七縣市團結之夜」，他將與黨主席朱立倫、侯友宜、張善政、蔣萬安、楊文科、謝國樑、謝福弘等藍營候選人同台，聯合造勢營造大團結氣勢，宣示北部7縣市要全壘打、一起走向勝利。

此外，林耕仁也提到，周日下午三點將回到新竹南寮風箏廣場，舉辦「火力全開、當仁不讓」造勢大會，訴求不分黨派、邀請所有支持改變、支持翻轉新竹的力量勇敢站出來，為了新竹下一代和城市發展，投給真正了解在地的林耕仁1票。

至於民眾黨新竹市長候選人高虹安昨稱，政治生涯很恐怖是因曾與前總統馬英九「死亡之握」，林耕仁則表示，死亡之握是流傳很久以訛傳訛的假訊息，不值得評論。