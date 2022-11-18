苗栗縣長候選人首場電視政見發表會，18日上午在信和有線電視台舉行，5名候選人都準時出席，經抽籤後決定出場順序，分別是徐定禎、謝福弘、宋國鼎、鍾東錦及吳盛聖，每個人分別有二段時間發表，3名主要候選人鍾東錦、謝福弘及徐定禎，對彼此都有攻防，以1段時間談政見，另一段時間在攻擊對手，但都還保持相當風度，火力尚未全開。

首先上場的民進黨候選人徐定禎，首推5大願景，包括科技苗栗、文化苗栗、農業苗栗、福利苗栗等，希望把竹南科學園區、銅鑼科學園區打造成護國群山，打造成矽盾的後盾，苗栗這幾年流失了2萬多人，希望打造科技的苗栗，讓北漂、中漂及南漂的苗栗青年都能回到苗栗。

徐定禎指出，苗栗是客家大縣，所以客家話的推廣是非常重要的，尤其是苗栗客家鄉親占了6成以上，所以縣府員工客語的需求非常重要。至於農業苗栗，包括頭份東方美人茶、苗栗的貓裡紅茶、大湖水梨等等都是非常重要優良的農產品，按每鄉鎮市的特色發展不同的農特產品。

徐定禎並提出國中小學免費營養午餐、65歲以上免費裝假牙、以及2千元重陽敬老金，提高生育津貼第1胎2萬元、義警民防義消社區巡守隊等每個月每人補貼1萬元，老大乘車敬老卡擴大使用等，他希望72年沒有政黨黨輪替的苗栗能夠集中選票，翻轉苗栗，改變成真。

徐定禎在第2輪中，對於近日引起爭議的聯合大學座談被指嗆學生，以及妻子楊士儀被指到縣長徐耀日感恩餐會鬧場一事提出說明，他並未有意嗆學生，可能是當天情緒比較激動，才造成學生們誤解，而徐耀昌的感恩餐會不會任何人都可以參加嗎？為何他妻子會被霸凌，這是不對的。

徐定禎強調，中央要有人，地方才能做事，朝中有人才能實踐，大家都說是中央獨裁，網路1450，但如果獨裁，大家怎麼還能在這選舉，網路也是公開的，去年中央給苗栗20億經費，包括了苗栗火車站整建、造橋交流道興建、部立苗栗醫院擴建、縣警察局的改建，都需要中央和地方的密切配合。

國民黨候選人謝福弘第二順位上場發表，他一上場就以聽到國歌會落淚、看見國旗會激動，強調自己是正藍軍，謝福弘一面左打民進黨以意識型態治國，另一方面右批對手鍾東錦買斷媒體，讓選舉新聞一面倒，選縣長不應選出有爭議的縣長，以免讓苗栗人走出去讓人笑，要讓清清白白的人來代表苗栗，苗栗的好山好水不能讓廢棄物及砂石濫挖所破壞，要鄉親一起站出來選擇清白的人，守護苗栗家園。他決不向暗黑勢力妥協，堅守藍天幸福苗栗。選擇會做事的謝福弘。

謝福弘在第2輪發表政見直述12大發展主軸，包括建置苗北科學園區、苗中文教園區、苗南休閒觀光園區等，並主張國中小學生的營養午餐、課後輔導及教科書統統都免費，並要在苗南建置一座大型圖書館，傳承客家大縣發揚客家文化。

無黨籍候選人鍾東錦第4順位上場，他主張打造觀光新都心，以苗栗雙慢城三義及南庄為起點，並將苗栗縣成5大區塊，均衡發展。並提振苗栗醫療資源，例如為恭醫院與中國醫藥大學結盟、大千醫院將在竹南地區成立分院，部立苗栗醫院爭取成為台大分院，解決青年就業住宅問題，在6個地點建700戶青年社會住宅，增加青年就業機會。

鍾東錦並希望將苗栗打造成智慧城市，希望爭取國立大學在苗栗附設高中，敬老金每年發3千元，生育津貼由2400元提高，每名學生增加10元營養午餐，讓學生吃得好，他並允諾當選後持續捐出每年百萬助學金，並將這次選舉的選票補助款全數捐出，幫助弱勢團體。並建置安養中心來照顧長輩。

鍾東錦在第2輪政見發表中直批，中央認為給苗栗補助預算是在幫助苗栗，這是中央搞錯方向，苗栗幫中央賺的稅收遠低於分配回苗栗的稅款，目前只有鍾他能夠對抗民進黨，保住苗栗這門藍天，尤其民進黨執政，要民眾吃萊豬、吃核食，編8800億元防疫預算，採購疫苗不認真，還力挺不被世界承認的高端疫苗，是在發國難財。

鍾東錦說，蔡英文執政從出國走私香菸、疫苗購買合約及總統論文要封存30年，還有從去年到現在黑道問題，要罵他黑金，這個比他還黑。土方和廢棄物根據都與他無關，還一直在說他做砂石、弄廢棄物掩埋場，選舉不是謾罵，提政見才是正道。