潘若迪(左三)和教練群大跳〈買冬瓜〉有氧舞蹈。（艾迪昇傳播提供）

潘若迪繼扮裝《魷魚遊戲》跳舞引發熱烈迴響，再度挑戰恥度，取經好友羅志祥分身朱碧石唱的〈買冬瓜〉，變身泰國腰束、奶澎女郎「潘碧姬」，和他的教練群大跳有氧舞。他將影片傳給羅志祥評鑑，羅志祥笑噴猛虧：「太醜了！笑死我了，有夠醜的啦。」但潘若迪卻自認絕美妖嬌，還擔心會照鏡子上癮。他除了用心扮演角色，影片最後還逐字查google翻譯，以泰文念出：「你好，我是美麗潘，很高興來台灣，愛你唷。」

潘若迪拍這支影片煞費苦心，特地向教室奶奶級學員求救，翻出壓箱寶，借潘若迪各式復古洋裝。只見他俐落戴上假髮、穿起連身洋裝，搽上口紅，騷中帶勁的潘碧姬赫然現身，影片上架後，粉絲好奇問潘若迪豐滿上圍是如何造假而成？他自豪說：「這是真的，沒擠也沒畫陰影，更沒有穿戴特殊道具，是貨真價實。」其他教練也在旁幫腔，保證是真奶，還開玩笑虧說：「沒法造假啦，因為沒人敢碰他的胸部。」

拍攝過程共花4個多小時，有部分原因是其他教練和他對視，就忍不住笑場，只得重來，眾人直到凌晨1點才收工。潘若迪笑說這次有記得先卸妝再回家，因為他先讓老婆看定裝照，老婆看了驚嚇連連，要他千萬整理完才能踏進家門，千萬不能讓女兒看到，不然女兒一定會吐出來。辛苦拍攝獲得粉絲好評，不少粉絲大讚「潘碧姬太可愛啦，跟著老師買冬瓜」、「太有創意了」。

潘若迪表示，這次的舞蹈很好玩，可以單人也可以3人一起跳，很有變化性，並掛保證：「當朱碧石遇上潘碧姬，真金不怕火練，真人不怕你驗。奶姬真實呈現 碧姬讓你驚豔。」他也趁即將歲末，對各大廠商喊話，尾牙找潘碧姬絕對嗨翻全場、值回票價，「搞不好我也可以反串來一段對嘴秀，唱席琳狄翁的歌也不賴耶」。