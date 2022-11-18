澎湃新聞18日報導，大力發展夜間經濟，鼓勵市場主體舉辦促消費活動，引進新型消費企業主體——《關於建設國際新型消費中心暨打造「不夜天堂、璀璨杭州」的若干政策意見》正在杭州市政府官網公開徵求意見，擬於2023年起施行，有效期3年。《意見》鼓勵發展「子夜經濟」，補貼餐飲、書店等實體店鋪在夜間22時至次日凌晨6時保持營業，最高50萬元（人民幣，下同，約合新台幣220萬元）。

為促進消費恢復成為經濟主拉動力，《意見（徵求意見稿）》鼓勵市場主體舉辦各類促消費活動。對參與人數多、形式新穎、成效顯著的活動，經認定予以活動發生資金的20％一次性補貼，最高不超過50萬元。鼓勵發展「子夜經濟」，餐飲、零售、娛樂、文化、書店等實體店鋪在夜間22時至次日凌晨6時保持營業的，按營業面積對經營主體予以一次性分檔補貼，最高分別不超過50萬元、30萬元、10萬元。

《意見（徵求意見稿）》支持存量商業改造提升。對改造面積3萬平方米以上、投資額2億元以上的存量商業整體更新改造專案，按項目審定總投入費用10％的標準予以一次性補助，最高不超過3000萬元。發展總部經濟方面，擬對在杭新設立全國或區域銷售結算總部、全年零售額30億元以上且入庫納統的批發零售企業給予不超過零售額1％的一次性獎勵。對年營收首次達到5億、10億、20億、50億、100億、200億的限額以上商貿企業，分別給予50萬元、100萬元、200萬元、500萬元、1000萬元、1500萬元的一次性獎勵。

此外，杭州還擬每年評定一批新技術、新產品、新模式、新應用、新業態消費應用場景，對評定專案給予每個100萬元的一次性獎勵；鼓勵特色商圈、街區、小鎮將「直播＋”元素融入數位化升級中，對打造直播間、搭建直播場景、建設直播選品中心的，按其投資額的20％給予不超過100萬元的一次性補助。

今年前三季度，杭州實現生產總值13608億元，同比增長1.8％，增速比上半年加快0.6個百分點；其中服務業增加值9233億元，增長1.4％，增速比上半年回升1.3個百分點。前三季度全市社會消費品零售總額5228億元，增長5.4％，增速比上半年回升2.4個百分點。