選戰進入最後倒數，民眾黨主席、台北市長柯文哲也將開啟輔選行程，全力幫黨員和無黨籍台北市長候選人黃珊珊輔選，媒體今詢問下午出席完市府會議是否就會請假，對此，柯文哲未正面回應僅表示，「每天早上7點30分還是會開晨會。」
對於是否會請假投入輔選，柯文哲未正面回應僅說，不一定，視訊很好用，7點一定會開晨會，能夠進市府就進市府，沒有辦法也是視訊會議，還是會把每天事情解決。
選戰進入最後倒數，民眾黨主席、台北市長柯文哲也將開啟輔選行程，全力幫黨員和無黨籍台北市長候選人黃珊珊輔選，媒體今詢問下午出席完市府會議是否就會請假，對此，柯文哲未正面回應僅表示，「每天早上7點30分還是會開晨會。」
對於是否會請假投入輔選，柯文哲未正面回應僅說，不一定，視訊很好用，7點一定會開晨會，能夠進市府就進市府，沒有辦法也是視訊會議，還是會把每天事情解決。
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