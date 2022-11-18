國民黨嘉義縣長候選人王育敏（左）、民進黨嘉義縣長候選人翁章梁（右）發表政見前合影。（王育敏團隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏發表政見。（王育敏團隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

今年第19屆嘉義縣長選舉第2場公辦電視政見會18日舉行，爭取連任的縣長翁章梁主打「農工大縣，正在實現」的施政規畫；國民黨縣長候選人王育敏則批「農工大縣，沒有實現」，農漁產產值下跌、工業就業人口不升反降。

公辦政見會在世新電視台登場，開始前翁章梁、王育敏互相寒喧，王育敏穿粉藍色系服裝著，她認為亮眼色系顯得愉悅、朝氣，希望帶給鄉親嘉義要有新氣象的感覺；翁章梁則穿有Taiwan字樣的衣服，表現台灣意識。發言順序由王育敏抽中1號，翁章梁抽中2號，每人發表時間20分鐘。

王育敏說，嘉義縣財政收入衰弱，去年疫情嚴峻，嘉義市發2000元消費金，嘉義縣卻說縣府沒錢發，但今年國慶煙火30分鐘就燒掉縣府5800萬元，一邊喊沒錢，一邊砸大錢放煙火。

王育敏又說，嘉義縣人口老化嚴重，新生兒持續減少，青壯年人口大量流失，翁章梁執政3年內人口減少近2萬人，人口結構惡化，托育量能少，無法幫年輕爸媽解決托育困境，開拓觀光經濟提升財政收入。

翁章梁則表示，嘉義目前有6個產業園區同時啟動，4項重要建設推進，還有無人機國家隊在嘉義成軍，鼓勵青壯農導入新興科技發展智慧農業，擴大行銷「嘉義優鮮」的能見度。

翁章梁又說，故宮南院增建「國寶文物修復展示館」，還有大埔藍色公路遊憩廊道、復興鐵橋景觀工程及羊角藝術村，推展文化觀光，強化國際觀光能量。

翁章梁也提到嘉義縣長照服務涵蓋率全國排名第5名，持續補助樂齡假牙與發放重陽敬老金、到宅訓練外籍看護工計畫、籌建身心障礙服務中心、增設住宿式長照機構床位、推廣銀髮健身精準運動。

翁章梁指出，加速設置平價優質的13處托嬰或托育中心，並鼓勵企業設立職場托育，鼓勵保母加入托育準公共化服務。