葉家妤（左起）、林玟誼、藍葦華、楊小黎、廖苡喬、陳子強今出席開鏡儀式。（華視提供）

藍葦華、林玟誼、楊小黎、廖苡喬、葉家妤、陳子強等人今出席華視、公視台語台新戲《欺妻49天》開鏡記者會。陳子強已有3年沒有戲劇作品，這次回歸螢幕飾演藍葦華的情敵，戲外和交往8年的舞者女友陳以仁，屢傳婚訊，他先前也曾PO出P圖的身分證配偶欄，早已認定女友，但他今表示身分證純粹只是愚人節開玩笑，2人還沒結婚，「先穩定嘛。」還透露其實新女友是林玟誼，因為在劇中暗戀她。

他的前妻傅天穎轉戰房仲業，他表示2人很少聯絡，兒子已18歲父子都能透過通訊軟體直接聯繫。陳子強帥兒有182公分的高挑外型，父子倆常一起參與劇團幕前幕後工作，兒子還是原民劇團副導演，不過他並不鼓勵兒子入行，「我當過童星，演藝圈太累了，當年我拍華視第一部戲《大小濟公》還睡在華視外面。」他鼓勵兒子當牧師，可以把福氣傳給大家。

他透露兒子對原民文化非常有興趣，連上數學課都把原民課外讀物拿出來讀，「我跟他說你好歹也給老師面子。」父子倆相處像好友，陳子強也常在自己的YT頻道分享和兒子上山下海的影片，他笑說這次要飾演的暖男角色，暖的部分就是跟兒子討教的，他也鼓勵兒子交女朋友，享受生活。而疫情期間陳子強推掉3、4部戲劇邀約，沉浸在繪畫創作和公益活動，開畫展、當劇團導演都有收入，生活不至於斷炊，未來仍會繼續推出戲劇作品。

《欺妻49天》故事劇情敘述傳奇咖啡店的老闆張佑(藍葦華飾演)，擁有一手煮咖啡、做甜點的高超技巧，和鋼琴老師萱萱(林玟誼)結縭二十年，感情甜蜜、兒子優秀，似乎是人生勝利組，在結婚紀念日20周年的當天，一場車禍，改變了所有的一切。

意外身亡的男主角張佑到了天庭卻被遣送回人間，準備跟老婆萱萱再續情緣的張佑，卻發現一切沒有他想的那麼簡單。一把鑰匙，開啟的會是什麼門？ 一個小男孩，掀起的是什麼波瀾？閨蜜的助攻，是解謎還是繫鈴？ 49天的期限，愛…能不能及時？

《欺妻49天》集結藍葦華、林玟誼、楊小黎、廖苡喬、葉家妤、陳子強、向娃、翁家明、孫情、元六、方駿、吳政迪、莊岳、楊迦恩等卡司，預計於2023年在華視主頻與公視台語台播出。