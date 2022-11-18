拜登政府打壓大陸半導體產發展，祭出史上最嚴厲晶片禁令。近幾年美國憂心被大陸追趕、超越，為了維護其全球霸主地位，甚至拉攏盟友來圍堵大陸。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表示，1945年二戰結束後，美國綜合國力強大，憑著自己力量取得世界領導的地位，今天美國強權地位「全靠維繫舊有體系所決定，體系崩了，它的地位就沒了」。換句話說，它不是正值壯年的007主角，而是身體羸弱的老頭，但手上的權力仍特別大。

陸媒觀察者網引述金燦榮分析指出，今天的美國跟1945年二戰結束後的美國，真的是不一樣的美國。那時候的美國真是力量巔峰，靠自己的力量打出江湖地位，製造業產值快占到全世界的一半；軍事上相當能打，二戰時是唯一兩洋作戰的國家，貢獻也大，被叫做「民主國家的兵工廠」，向蘇聯、英國、中國提供了不少援助。

談及美國當時的強大實力，一般我們會用這些數字：從日本發動珍珠港偷襲到日本投降這三年半的時間裡，美國竟然造了29萬架作戰飛機、100多條航母，以及2000多艘驅逐艦、護衛艦。

「那時候的美國綜合國力強大，憑自己的力量取得世界領導的地位。」金燦榮認為，今天的美國早已不復當年，產業空心化，製造業產值不及中國的一半。今天美國的世界領導地位全靠維繫舊有體系所決定，體系崩了，它的地位就沒了。形象說來，它不是007主角，正值壯年，孤膽英雄，英俊瀟灑，動作靈敏，反應特快，智慧過人；今天它就是一老頭，身體功能已經不行了，但手上的權力仍特別大。

金燦榮說，對於今天的美國來說，核心的核心，就是維持其世界領導地位。這次拜習會，中方明確表達「兩不一無意」，即「中國從來不尋求改變現有國際秩序，不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國。」拜登應該是挺滿意的，給了他想要的承諾。