根據周四披露的法院文件，Alphabet旗下谷歌公司涉嫌與大型app開發商達成至少24項協議，以阻止他們與自家應用程式商店Play Store競爭，這些協議包括在3年間支付動視暴雪（Activision Blizzard Inc）約3.6億美元。

這些串謀遊戲開發商阻礙競爭的財務細節，出自於《要塞英雄》（Fortnite）遊戲發行商Epic Games於2020年首次控告谷歌的相關訴訟文件。Epic指控該網路搜尋巨頭旗下的Android和Play Store 業務從事反競爭行為。

根據這份訴訟文件，谷歌亦在2020年和騰訊旗下遊戲開發與發行公司Riot Games達成協議，於一年間向這家《英雄聯盟》（League of Legends）發行商支付約3000萬美元。

Epic陳述谷歌與開發商達成的協議，是一項名為「擁抱計畫」（Project Hug）的其中一部分。谷歌在2020年1月與動視暴雪達成協議，此前不久，動視暴雪向谷歌表示該遊戲公司正在考慮推出自己的應用程式商店。谷歌與Riot Games的合作也是基於類似的原因。當時谷歌估算一旦開發商轉向其他應用程式商店，自家Play Store的銷售額將損失數十億美元。

谷歌駁斥這起訴訟的指控毫無根據，且充滿錯誤的陳述，並表示這些讓app開發商滿意的協議反映的是良性的競爭。

Riot Games則表示公司正在審閱這份文件。動視暴雪尚未回應媒體置評請求。

該法院文件亦指出，截至7月與谷歌簽署協議公司尚包括日本任天堂、法國育碧娛樂（Ubisoft Entertainment SA）、冥想應用程式開發商Calm以及教育應用程式公司Age of Learning。

去年Epic在槓上另一隻大鯨魚蘋果公司的類似案件中輸多贏少，該公司已經提起上訴，料將在明年做出裁決。