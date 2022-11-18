侯友宜還在市場內巧遇民眾黨議員候選人張凱鈞，張還幫他高聲喊「凍蒜」，形成有趣現象。（李奇叡攝）

民眾送上好彩頭。（李奇叡攝）

現場民眾擠得水洩不通。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜今早在新店區藍營議員候選人劉哲彰、陳儀君、黃心華陪同下，前往新店惠國市場掃街拜票，現場民眾擠得水洩不通，相繼要求合照；侯友宜還在市場內巧遇民眾黨議員候選人張凱鈞，張還幫他高聲喊「凍蒜」，形成有趣現象。

新北市長侯友宜近期跟台中市長盧秀燕同台，也跟台北市長候選人蔣萬安合體拍廣告，被解讀成「母雞帶母雞」，侯友宜表示，大家有志一同好好做事，雙北本來就要共同合作，很多政見息息相關，未來要推動的要做好溝通，而台中跟新北交流更緊密，這是共好，也讓未來台灣會更好。

至於藍綠在選前之夜場地持續交鋒，侯友宜說，他一向尊重權責單位跟申請單位，按照相關辦法處理，最重要是以安全為最大考量，也要考慮交通衝突，權責單位要負起責任，申請單位也要跟權責單位溝通，「任何人要申請都有權利，但過程中要考量安全、交通跟整個環境，大家一起面對共同處理」。

另，侯友宜說，這次新北有8位新人，8位新人因為疫情戴著口罩，大家認識的程度不夠深，其實8位新人都非常優秀，就像新店的黃心華，是土木工程的博士，尤其他很執著，努力希望改變年輕人的創業機會，很多年輕人願意參與公共事務，提供很多的好的想法，來為市政監督，這讓他覺得很棒，給年輕人多點機會當選。

侯友宜強調，現在不是只有新人，還有兩個做得很好的議員劉哲彰跟陳儀君，在教育文化、地方建設，都是2位議員努力來的，期待做得好的議員繼續連任，新的議員有理想跟抱負，請大家多給機會。