2022亞太經濟合作會議（APEC）18日在泰國曼谷登場。中國國家主席習近平發表談話並提出4點建議呼籲，過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端；要堅持開放的區域主義，加強宏觀經濟政策協調，構建更加緊密的區域產業鏈供應鏈。他還強調，中國將堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，繼續同世界特別是亞太分享中國發展的機遇

大陸央視新聞報導，習近平表示，當前，新冠肺炎疫情反覆延宕，世界經濟復甦面臨各種挑戰，單邊主義、保護主義上升，全球產業鏈供應鏈受到衝擊，通貨膨脹、糧食、能源安全等問題複雜嚴峻。

他稱，亞太是我們安身立命之所，也是全球經濟增長動力之源。過去幾十年，亞太區域經濟合作蓬勃發展，創造了舉世矚目的「亞太奇蹟」，亞太合作早已深入人心。

習近平強調，現在，世界又一次站在歷史的十字路口，亞太地位更加重要、作用更加突出。

他表明，中國古人說：「知者不惑，仁者不憂，勇者不懼。新形勢下，我們要攜手構建亞太命運共同體，再創亞太合作新輝煌。這裡，我願提出幾點建議。

第一，維護國際公平正義，建設和平穩定的亞太。亞太過去幾十年經濟快速增長，得益於和平穩定的環境。一個重要啟示就是相互尊重、團結合作，遇到事情大家商量著辦，尋求最大公約數。我們應該堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，尊重各國主權、領土完整，不干涉別國內政，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度，重視各國合理安全關切，通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端。我們要積極參與全球治理，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展，為亞太和世界和平穩定提供保障。

第二，堅持開放包容，建設共同富裕的亞太。歷史反覆證明，開放包容、合作共贏才是人間正道。我們要堅持開放的區域主義，加強宏觀經濟政策協調，構建更加緊密的區域產業鏈供應鏈，推進貿易和投資自由化便利化，穩步推進區域經濟一體化進程，早日建成高水準的亞太自由貿易區。我們要堅持發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共用，促進亞太全體人民共同富裕。中方願同有關各方全面高品質實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，將繼續推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》，促進區域融合發展。明年，中方將考慮舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，為亞太和全球發展繁榮注入新動力。

第三，堅持綠色低碳發展，建設清潔美麗的亞太。保護生態環境、應對氣候變化是全人類面臨的共同挑戰。我們要加強經濟技術合作，加速數位化綠色化協同發展，推進能源資源、產業結構、消費結構轉型升級，推動經濟社會綠色發展。今年，我們共同制定了生物循環綠色經濟曼谷目標，協同推進生態環境保護和經濟發展。中方將為落實曼谷目標提供支援。我去年在聯合國提出全球發展倡議，在減貧、糧食、能源、衛生等領域加強務實合作，加快落實聯合國2030年可持續發展議程，歡迎亞太國家積極參與。

第四，堅持命運與共，建設守望相助的亞太。我們要以戰略和長遠眼光看待亞太合作，維護亞太經合組織在區域合作中的主管道地位，維護亞太合作正確方向。要秉持亞太經合組織的宗旨原則，不斷深化互信、包容、合作、共贏的亞太夥伴關係。要發揚「大家庭精神」，同舟共濟、守望相助，朝著構建亞太命運共同體不斷邁進。

習近平最後還強調，中國將堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，堅持走中國式現代化道路，建設更高水準開放型經濟新體制，繼續與世界特別是亞太分享中國發展的機遇。泰國有句諺語：「撒什麼種子結什麼果。」我們已經共同播下布特拉加亞願景的種子，應該精心栽培、共同呵護，培育亞太共同發展的繁榮之花！