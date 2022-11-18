一名外送員日前遇到一份訂單，上頭許多早餐店品項中，最後一項「熱狗」有條備註，竟是顧客要求「可以招待炒麵嗎？感謝？因為真的很好吃」，其他人笑說該顧客的主題曲應該是梁靜茹的《勇氣》，還有不少網友發現該備註最後使用的標點符號是「問號」，笑說「這人要重讀國小了，符號都不懂怎麼用」。

該名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，一個外送員群組中瘋傳一張訂單截圖，是一名外送員日前收到一份訂單，顧客在某早餐店點了一長串的品項，有吐司、蛋餅、蘿蔔糕、飲品等，其中最下方的熱狗品項中還有附註一串文字，竟是寫「可以招待炒麵嗎？感謝？因為真的很好吃」。

一名外送員日前遇到一張訂單，上頭許多早餐店品項中，最後一項的「熱狗」有條備註，竟是顧客要求「可以招待炒麵嗎？感謝？因為真的很好吃」。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

原PO分享該截圖笑說點餐者的主題曲一定是梁靜茹的《勇氣》，「因為好吃就要招待你是哪招啦」；其他網友留言「當然要招待！老闆抽兩條炒麵放熱狗旁邊」、「店家：送你出去！滾」、「笑死，好吃不會買喔」、「要這樣要求招待正常也是買炒麵招待熱狗吧」、「招待？真敢說啊」。

不過不少網友發現該條備註的「標點符號」異乎錯了，因為「很好吃」後面竟是接上問號，網友留言笑說「這人要重讀國小了，符號都不懂怎麼用」、「為啥使用問號，感謝？」「他是不是把問號當成句號」、「奪不確定？」