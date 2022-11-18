副總統賴清德（中）、民進黨南投縣長候選人蔡培慧（右三）。（圖／取自蔡培慧臉書）

副總統賴清德昨（17）日赴南投縣竹山鎮，為民進黨南投縣長候選人蔡培慧站台，兩人曝光多張合照，現場氣氛熱烈。蔡表示，她昨晚與竹山的鄉親分享 這幾年中央在竹山鎮投入的資源與政績，特別感謝東睦鎮長與她積極合作，無論是路平專案、農水路修繕、學校硬體設備的改善等，難怪很多鄉親都跟她說「竹山的升級很有感」。

蔡培慧今日在臉書發文表示，賴清德副總統昨日蒞臨竹山鎮，與她及竹山鎮的大家長竹山鎮鎮長陳東睦、立法委員羅美玲，一同到興天宮、連興宮參香祈福，也與竹山的鄉親分享，這幾年中央在竹山鎮投入的資源與政績。

蔡培慧指出，特別感謝東睦鎮長與她積極合作，無論是路平專案、農水路修繕、學校硬體設備的改善等，很多鄉親都跟她說「竹山的升級很有感」。

不僅如此，蔡培慧也強調，興天宮、連興宮這兩間寺廟都是當地人的信仰中心，她對於宗廟文化及無形文化資產非常重視，未來他們不僅會讓竹山的建設持續優化下去，更會加強竹山在地文化的保存與發展，連結就位於南投草屯的國立工藝中心的資源，帶動文藝傳承。