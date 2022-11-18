高雄市陳姓市議員候選人涉嫌以募款餐會為名，以每桌8000元席開13桌宴請130名選民，並於席間持續進行選舉活動，檢警昨天前往搜索競選總部等處，傳喚陳女、龔姓競選總幹事、蔡姓樁腳和選民等21人到案，檢方訊後分別諭知陳女30萬元交保、另龔姓、陳女2人各以10萬元交保、其餘請回。

橋頭地檢署檢察官昨天指揮法務部調查局高雄市調查處及高雄市警局仁武分局偵辦高雄市陳姓市議員候選人違反公職人員選舉罷免法案件，經執行搜索候選人競選總部等處所後，並傳喚被告陳姓市議員候選人、龔姓競選總幹事、蔡姓樁腳及選民共計21人，經檢察官訊問後，認被告陳姓候選人、龔姓、蔡姓等犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，分別諭知各新台幣30萬、10萬及10萬交保。

被告等人經檢察官訊問後，認其等以募款餐會為名，實則無償以每桌新台幣8000元代價，宴請13桌約130名選區內具有投票權之民眾，並於席間持續進行選舉活動，顯有違反公職人員選舉罷免法第99條第1項之罪嫌。

檢方呼籲，賄選行為犯賄選重罪，為維護選風，橋頭地檢署將於選舉前一周派遣檢察官進駐賄選熱點之所轄分局，積極查辦賄選行為。