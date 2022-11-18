國民黨台南市長候選人謝龍介遭踢爆與土地重劃業者有鉅額金錢往來，黃偉哲陣營連兩天發動攻勢，今再質疑謝龍介原本承諾要公布資金借據卻臨陣脫逃，有失民代對選民的承諾；謝龍介繼昨天反批黃陣營抹黑，今下午也將由競總發言人到警局報案，針對綠營網軍側翼提告意圖使人不當選及公然誹謗。

連續2天遭質疑房產及與土地重劃業者的金錢往來說不清楚，謝龍介強調自己從政以來，資產均如實申報，反批黃陣營發動抹黑攻勢，回嗆「就來直球對決」。

黃偉哲今上午受訪回應，「直什麼球、對什麼決？」他說，候選人財產均須申報，大家也都可以從申報財產資料中了解候選人財產情況，「我禁得起檢驗，政治人物本來就要禁得起檢驗！」他也說，尊重其他候選人言論，但仍希望保持正向選舉。

黃偉哲競總發言人李退之說，謝龍介昨上午發布新聞稿指該土地重劃業者是他的高中同學，因「前後借出約1200萬元」、「中午將公布所有借據以及往來」，到了下午，謝龍介在臉書的說詞變成「前後借出2340萬元」，短短幾小時不僅金額有逾千萬元差距，原本承諾要公布的借據往來也臨陣脫逃。

李退之指出，依據台南地方法院110年裁定文，「台灣先進土地開發股份有限公司」在107年分別開出500萬元及1300萬元總共1800萬元本票給予謝龍介，謝龍介也順利取得法院裁定可以強制執行1800萬的債權。但謝龍介財產申報卻填寫擁有台灣先進公司4400萬元債權。

他說，謝龍介與重劃業者借貸關係，到底是1200萬？1800萬？2340萬？還是4400萬？謝龍介說法不僅前後不一，也和法院裁定不符，李退之要求謝龍介盡速履行承諾，公布往來借據、釐清複雜的政商關係，對市民負責。

謝龍介陣營今未再回應黃陣營指其與土地重劃業者鉅額金錢往來一事，但強調將提告，謝競總發言人童小芸下午2點半將到台南市警局五分局立人派出所向網軍側翼粉專提告意圖使人不當選、公然誹謗。