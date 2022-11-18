立法院國民黨團昨(17)日召開記者會，指民進黨台北市長候選人陳時中曾以台北醫學大學董事身份，赴陸談投資，且簡報更提及兩岸一家親，國民黨怒轟這就是「綠能你不能」的雙重標準。對此，國民黨台北市議員候選人高揚凱認為，兩岸正常交流，本是情理之事，但民進黨為了政治利益、奪取執政權，狂扣國民黨帽子，打著抗中保台的旗號，騙取選票，「事實上，多的是民進黨人，想跟對岸交流做生意」。

高揚凱昨在臉書指出，從陳時中、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬跟對岸交流的事跡，一一被挖出來後，大家發現，民進黨的抗中保台，根本就是假抗中、真賣台，通通都是綠能你不能，「你做就是中共同路人，民進黨做，就是時空背景不同」。

高揚凱認為，兩岸能夠正常交流，本來就是情理之事，民進黨為了政治利益、為了奪取執政權，這些年不停的瘋狂扣國民黨帽子，打著抗中保台的旗號，騙取選票，但事實上，多的是民進黨人，想跟對岸交流做生意。

高揚凱直言，想不到更多形容詞，來形容無恥的民進黨，以及民進黨手上豢養的這些台派側翼，「你們每個人都打著抗中保台的名號，滿嘴台灣價值，實際上，卻是毫無公理正義，沒有是非」。