身為這次中華電信女籃回娘家來到澎湖馬公高中的「女主角」楊婉琳，其實她的跨海追逐籃球夢過程相當艱辛，甚至因為左膝連兩年開刀，到現在都還沒代表中華電信打過WSBL，不過她仍表示，「我現在看開許多，既然到了職業隊，就不該浪費過去那麼多的辛苦。」

楊婉琳第一次膝蓋受傷是在去年UBA季軍賽，第二次則在今年1月練球時弄到，造成她連兩年膝蓋開刀無法上場打球，心情難免低落失望，沒想到中華電信基金會董事長郭水義竟在第2次開刀後，親自來到球場表達關心，讓楊婉琳相當感動。

「我怎麼也沒想到董事長會來看我這個小菜鳥，我連一場球都還沒打到，」楊婉琳表示，「然後這次回娘家活動，等於是為了我回來澎湖舉辦，其實4年前電信女籃舉辦活動時，我雖沒有來，卻意外認識我佛光大學教練楊淑淨與現在電信教練柯孟儀。」

楊婉琳(前排右三)跟馬公高中校隊學妹合照。(黃及人攝)

楊婉琳當初毅然選擇離開澎湖前往佛光大學打球，也算是鼓起相當大的勇氣，「我不知道哪裡來的勇氣去念佛光，當時剛好高中老師問我佛光有在獨招，問我要不要去，結果我回家跟父母講好，就拿著一個行李箱飛到台灣，甚至還不小心坐錯站，我應該在礁溪下車，卻到宜蘭站才想到。」

就連第一次擔任電信女籃回娘家活動的主角，過程也算相當不同，因為當時球隊還沒跟她說要來澎湖，她在馬公高中擔任老師的同學就已經先打電話告訴她這個消息，「連我自己也沒想到這麼快就可以回母校，真的很感謝球隊如此支持我，我等11月底就可投入訓練，且準備迎接明年新球季開打。」