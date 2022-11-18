新北市長侯友宜今從新店惠國市場離開後，就前往坪林保坪宮，參與造勢活動，廟埕擠滿鄉親，展現侯友宜高人氣。坪林農會理事長陳文慶也送上在地特產「文山包種茶」，祝福侯友宜能夠「高票包中」。

侯友宜表示，坪林是新北著名的茶鄉，在農會及茶農的努力下，文山包種茶已連續8年獲得全國最佳發酵茶，而且令人感動的是，在年輕人回鄉打拚後，更不斷進行研發、行銷包裝，提升農產品的價值，像茶葉糖、茶慶酒，都非常著名，「自己會努力來創造更好的環境，讓我們的坪林有更多年輕人回來，促進地方的發展」。

侯友宜說，坪林還有好山好水，以及豐富的觀光資源，市府這些年都努力在做護溪及生態保育的工作，對坪林老街、觀魚步道、金瓜寮自行車道等也著力於觀光的推廣。更重要的是對長輩們的照顧，日照中心、活動中心都已經重建完成，讓大家有好的去處可以共餐、活動，坪林成為了一個養老宜居的好地方。

侯友宜強調，台上包含自己，議員及所有的里長都是不分顏色、黨派，大家都是「做代誌色」，努力為地方做事，而且每位都有豐富的經驗，真正了解鄉親的需求，距離選舉僅剩8天，希望鄉親可以支持劉哲彰、陳儀君、黃心華，讓他們以專業所長照顧地方，並讓所有的里長都全壘打。