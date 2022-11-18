元太(8069)昨日法說會對明年營運看法保守，今股價盤中跌停鎖死。今天內外資報告出爐，部分內資認為，ESL獲美大型零售商採用、EPD迎來彩色商機，全球電子紙市場潛在商機龐大，元太本業營運穩定成長，給予買進評等；但外資報告認為，中長期ESL還是看好，不過總體環境影響，庫存進行調整，2023年獲利較今年微幅成長，維持「中立」評等及目標價200元不變。

元太第三季獲利成績亮眼，多數法人對於第四季維持正向看法，普遍預估今年每股盈餘約落在9.5元上下。但本次法說會雖然認為營運前景仍朝成長目標前進，但幅度不易預測，偏保守看待，也是公司自2021年以來首次轉為保守。

另外，本土法人認為，第四季後拉貨動能可能開始放緩，且電子書閱讀器產品在通膨不降的前提下需求維持疲軟，若景氣持續惡化，不僅電子書閱讀器將受到衝擊，也可能影響終端零售商導入ESL的意願。

也有法人給予正面看法，認為即使短期拖累ESL產品的出貨速度，長期智慧零售數位化趨勢確立，且包含電子標牌、室外看板、彩色顯示等應用仍持續綻放，元太計畫維持原先的產能擴張步調，長期轉型趨勢不變，支撐元太2023年營運穩固成長。

但外資認為，元太觀音新產能延遲2到3個季度，某種程度上反映訂單前景的不確定性；此外，ESL儘管零售業需求強勁，但供應鏈仍有存貨必須消化，建議避開短期的波動，等待更好的切入點出現再介入。