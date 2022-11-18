洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）投入自由市場，將掀起一波搶人大戰，不過根據先前報導指出，財力雄厚的大都會老闆科恩（Steve Cohen）因與洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）有「互相尊重的關係」，所以並不會加入賈吉爭奪戰，讓大聯盟球員工會認為此舉違反勞資協議。

《The Athletic》報導，球員工會根據美媒《SNY》在4日發布的一篇新聞，該文章內容描述科恩不希望透過競標賈吉，打壞與史坦布瑞納彼此間尊敬的關係，球員工會表示對於任何球團之間的共謀或勾結，以壓低球員薪資的情況無法容忍。

應球員工會要求，大聯盟官方也正調查科恩及史坦布瑞納是否有不當的溝通內容，將會調閱2人之間的簡訊、通話及電子郵件紀錄。而大聯盟主席曼佛雷德（Rob Manfred）則提到，聯盟官方不得不對「共謀」2字感到警惕，但也相信2支球團的行為是符合勞資協議的。

《The Athletic》也指出，太空人老闆克朗（Jim Crane）近期的發言，也可能遭到球員工會審查，克朗表示已經跳脫合約的韋藍德（Justin Verlander），將會追尋1份類似於薛爾瑟（Max Scherzer）的合約，似乎意味著太空人將會比照辦理，但是根據勞資協議規範，球團不得在公開場合談論合約內容。