澎湃新聞18日報導，「2022北外灘國際航運論壇」將於11月22-24日在上海舉辦。上海18日上午舉行新聞發布會，上海市委常委、副市長張為說明去年首屆論壇成果，上海港前三季繼續保持全球第一。為順應港航發展新趨勢，將全面推進科技創新和數位化轉型，積極打造智慧、綠色和高效港口。

去年首屆論壇後，一年來上海圍繞保障全球產業鏈供應鏈暢通、促進國際航運業健康發展、深化國際航運事務合作，積極推動工作並取得新的成果：第一，完善物流體系，提升應變能力。今年前三季，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）發布的港口連通度指數顯示，上海港繼續保持全球第一。第二，推動綠色智慧，促進可持續發展，上海港實現保稅LNG加注服務的「中國首單」。第三，致力科技創新，推動裝備升級。第四，加強開放合作，構建共贏格局。

上港集團總裁嚴俊表示，近年來，上港集團順應港航發展新趨勢，全面推進科技創新和數位化轉型，積極打造智慧、綠色和高效港口：

一是科技賦能打造智慧港口。2017年洋山四期自動化碼頭投產以來，對ITOS系統進行了持續優化，近兩年陸續開發了搭載「F5G超遠端控制系統」「數位孿生系統」「無人機數位化巡檢」等多項自主創新技術，打破了國外技術壟斷並實現反超，主要技術已在國內外14個港口得到廣泛推廣。目前洋山四期平均作業效率較開港初期提升近30％，晝夜貨櫃輸送量突破2.6萬標準貨櫃，已全面達到設計能力。

二是聚焦雙碳推動綠色轉型。今年，洋山四期獲評大陸首家5星級「綠色港口」貨櫃碼頭。完成了大陸首個國際航行船舶保稅液化天然氣（LNG）「船到船」同步加注業務，並實現常態化營運。岸基供電系統，油電混合動力輪胎吊、LNG動力內場集卡牽引車、混合動力等節能型RTG、LED照明都得到了大面積推廣使用，並積極建設港區光伏發電設施。

三是持續提升樞紐港韌性。面對新冠疫情以來，全球供應鏈擁堵，上海港全力保暢保通，通過優化集疏運體系，大力發展多式聯運，推進貨櫃「公轉水」「公轉鐵」等業務模式，持續提高綠色低碳集疏運方式的比重，在今年陸路通道受阻嚴重時，上海港公、鐵、水有效聯動保障物流供應鏈穩定。今年上海港「水水中轉」比例達53.5％，第三季貨櫃輸送量連續創下月度、晝夜等多項歷史新高，為促進全球產業鏈、供應鏈穩定作出積極貢獻。