新北市鶯歌陶瓷博物館2008年推出「鶯歌燒品牌計畫」，鶯歌燒本月18日至21日也進駐最具知名度的「2022台灣國際咖啡展」，展售陶博館開發的熱門文創商品，以及鶯歌燒廠商的特色陶瓷咖啡器具。（蔡雯如攝）

新北市鶯歌陶瓷博物館2008年推出「鶯歌燒品牌計畫」，透過商標「鶯歌燒」推廣在地陶瓷品，從精緻的器皿到文創生活用品、辦公文具都涵蓋在內，深受民眾喜愛，也提升品牌形象知名度，鶯歌燒本月18日至21日也進駐最具知名度的「2022台灣國際咖啡展」，展售陶博館開發的熱門文創商品，以及鶯歌燒廠商的特色陶瓷咖啡器具。

陶博館長張啟文說，咖啡飲品近年來蔚為全球潮流，不少陶瓷品牌、陶藝職人都投入產製，鶯歌燒業者不斷創新、巧妙設計研發輔助沖泡功能、提升飲感風味，又兼備實用與美感的咖啡器具，這次特別選擇兼具實用機能、藝術美學等多元樣貌的鶯歌燒咖啡器具，進駐會場，希望將鶯歌陶瓷拓銷到商業市場，活絡國內外銷售管道，現場也安排咖啡師為民眾沖泡美味咖啡。

陶博館指出，這次參與鶯歌燒的業者包括文生窯、福器製造所、集瓷、風清堂等，文生窯創辦人吳明儀不僅是陶藝職人，他也種植咖啡豆、烘豆、研磨、沖泡，將多年經驗運用在研發設計陶瓷咖啡器具，做出簡約雅緻又時尚的作品，像是《搖烤烘豆機》用手搖帶動烘焙甕轉動的陶製烘豆器，就優化咖啡的風味，十分受歡迎。

另外，福器製造所《IN SPACE濾杯系》則用柴燒燒製的微手感陶器，呈現古樸美感；集瓷《咖啡事 Coffee Matters》則是由溫潤單色的手沖壺、濾杯等組成，可以輕鬆手沖；風清堂《守望鶯歌》，將鶯歌地景特色設計為圖騰，融入咖啡器具，展現鶯歌陶瓷多元的美學創意。

陶博館表示，2022台灣國際咖啡展在台北南港展覽館一館登場，展覽時間為10時至18時，入場門票200元，陶博館的攤位位在「N區」，為了回饋民眾，展售期間購買陶博館文創商品任1件，就可獲得在陶博館文化商店購物滿500元享85折的優惠券，另外出按讚或追蹤陶博館官方facebook、instagram、twitter任一個社群平台畫面，購買陶博館限定文創商品，享限量價再95折的優惠，詳情可至陶博館粉絲專頁（https：／／www.facebook.com／YCMuseum）查詢。