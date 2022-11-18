英國面臨著有史以來最大的生活水平下降，因為飆升的生活成本正在侵蝕了人民的工資，政府的預測分析指出，考慮到萬物齊漲，家庭收入將在未來幾年內跳水7%，失業人數將增加50多萬人。

據《英國廣播公司》（BBC）18日報導，英國財政大臣杭特(Jeremy Hunt）表示，英國已經陷入經濟衰退，明年將進一步萎縮。

但他的原先秋季聲明公佈了550億英鎊（近2兆新台幣）的增稅和樽節計劃能產生「較淺的衰退」結果，並降低失業率的結果有些出入。

財政研究所智庫（Institute for Fiscal Studies）主任強森（Paul Johnson）說。「全球能源價格的飆升使英國成為一個更貧窮的國家。結果就是OBR（英國預算責任辦公室）預測，未來2年家庭收入將出現幾代人以來的最大跌幅。」

由於烏克蘭戰爭和新冠疫情影響，能源和食品費用激增，正在擠壓家庭預算。圖為OBR對家庭收入下降的預測政府的預測者說，考慮到萬物齊漲，家庭收入將在未來幾年內跳水7%。OBR還預計，失業人數將增加50多萬人。

通貨膨脹、物價上漲的速度正處於41年以來的最高點，OBR稱這正在拖累經濟。預測者先前認，在今年的最後3個月，價格上漲可能達到11%的峰值，這主要是由於政府的能源價格保證計劃和帳單凍漲。

然而，它說今年的通貨膨脹仍然會 「侵蝕實際工資並降低生活水平」，其幅度是自1956年有記錄以來的最大。

它預計家庭收入經通脹調整後將回落到2013年的水平。然後將需要6年時間來恢復，儘管到2028年，他們仍然會比新冠大流行前的水平低。