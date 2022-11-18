Thunderbolt 4世代交替啟動及終端設備應用日增，為嘉基(6715)明年營運增添動能，嘉基總經理羅偉仁表示，若Thunderbolt 4 Monitor滲透率能拉升到30%，將為公司帶來新一波成長動能，明年營運可望優於今年，今日盤中股價逆勢漲停。

由於嘉基是全球極少數獲英特爾核准得以生產Thunderbolt線材廠，受惠於Thunderbolt世代交替，嘉基今年前3季營業毛利為8.12億元，稅後盈餘為4.44元，每股盈餘為7.4元，超越去年全年獲利，累計前10月合併營收為28.01億元，年增37.6%。

雖然第4季進入淡季，法人預估，嘉基第4季營運可望維持高檔，全年獲利可望創下新高。

隨著Thunderbolt 4加速導入，初估NB搭載Thunderbolt 4的滲透率已有7至8成，採用Intel CPU滲透率更幾乎是100%，不僅帶動使用新介面的擴充基座需求，也加速Monitor市場導入，目前陸續有品牌廠導入，若Thunderbolt 4 Monitor滲透率能拉升到30%，可望對嘉基帶來新一波成長動能。

嘉基泰國新廠預計明年5月交廠，公司計畫明年第2季先將美系客戶及零售產線移至泰國，並於第3季開始貢獻業績，公司目標是希望3年內泰國廠產值佔公司比重能達3成。