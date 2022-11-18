交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處（東管處）與花東縱谷國家風景區管理處（縱管處）11月18日至20日於台北文創廣場舉辦花東觀光圈成果展，以「East of Taiwan」為主題，包含東部海岸8大區域品牌以及花東縱谷5大旅遊主題，超過50攤花東特色店家進駐，逛展消費滿額就有機會抽中3天2夜雙人遊套裝行程。

花東觀光圈由東管處與縱管處自2021年起開始推動，以縱谷和東海岸2條支線，展示區域特色及品牌。東部海岸2022年已陸續打造出「跳浪洄瀾風」、「雙濱生活趣」、「秀姑巒大河戀」、「成功人．事」、「東河大風吹」、「富岡港港好」、「悠遊南迴」、「綠島天堂島嶼」等8大觀光圈品牌，同時推出4條創新旅遊模式。

花東縱谷也推行5大旅遊主軸，包含「縱谷時光機」、「縱谷山野行」、「縱谷米樂園」、「縱谷原遊會」、「徐行縱谷」等，即日起到2023年2月28日前推出優惠方案，成果展期間訂購遊程，最高可享1500元折扣。

為讓遊客更加了解觀光圈新玩法，東管處已在9月7日於Youtube平台正式開播「探索東海岸」Podcast頻道，每2周更新，邀請各業者自己當網紅介紹各觀光圈怎麼玩，11月19日也會將節目直接搬到成果展現場。同時預計於12月正式上線「East of Taiwan花東觀光圈旅遊平台」，讓遊客在線上就能了解13個品牌特色介紹、推薦玩法、交通訊息。

成果展對應13個區域品牌邀集在地創新優質商家、超過50攤以上的店家進駐，除推廣當地遊程外，也販售各式富含在地特色的產品，讓民眾不僅感受到花東特有的熱情，也能在這裡一次買得盡興。展區消費滿額就能獲得管處提供的各項好禮，還有機會抽中最大獎台東3天2夜雙人遊套裝行程。