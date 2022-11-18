烏克蘭最高層級人權調查員今天公布一段影片，表示這是俄羅斯軍隊在日前獲解放的赫松（Kherson）地區使用的酷刑室，包括一間一次可關押25人的小房間。

路透社和法新社報導，烏克蘭內政部長表示，俄軍上週離開當地後，調查員發現了63具有遭用刑跡象的遺體，國會人權事務專員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）隨後在社群媒體上公布這段影片。

影片中，魯賓內茲在一間間水泥剝落、牆壁斑駁骯髒的地下室房間裡說話。他說這些房間是用來拘留、問訊和施刑的地方。他說，俄軍在此進行電擊逼供。

他表示：「我從未見過這樣規模，實在太可怕了。」

路透社無法證實魯賓內茲和其他人在影片中的說法。俄羅斯否認其部隊針對平民或有犯下相關暴行。

一名身分不詳的中年男子在影片中自稱被關在其中一間房間裡整整24天。他說自己被綁在一張椅子上，反覆遭到電擊，「直到失去意識為止」，然後休息一下又繼續恢復電擊。

這名男子說：「他們問想問的問題，取得他們想要的答案。一個接著一個。他們準備一大堆問題，然後寫下他們想要的一切。」

魯賓內茲表示，這個地方顯然不是為了容納大量人數而建。

魯賓內茲在張貼於通訊應用程式Telegram和臉書（Facebook）的影片中說：「各位可以看見，被關押在此的人根本不被允許上廁所。」

根據烏克蘭媒體報導，烏國內政部長今天稍早在電視上對全國表示，調查人員在赫松地區發現63具有曾遭酷刑施虐跡象的遺體，還說「我們必須瞭解，這場搜索行動才剛開始，還會發現更多地牢和墓地」。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1111118