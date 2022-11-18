桃園青埔寨詐騙集團案待釐清，近日卻傳桃園市長鄭文燦本人就與郭哲敏與林秉文洗錢詐騙集團過從甚密。國民黨今質疑，郭2020年11月以約10億元買下八德兩筆農地，等候土地變更地目、被徵收要賺取暴利，這件事與鄭文燦有無關聯？

國民黨台北市議員徐巧芯表示，根據郭哲敏資產資料顯示，郭2020年11月以10億元購入桃園八德區新霄裡段「0444-0000地號」與「0541-0000地號」農地，並百分之百持有，土地位置就在桃捷綠線跟剛動土的「大勇市地重劃區」周邊。

徐巧芯質疑，詐騙集團買農地當然不會是為了種田，但問題是，詐騙集團怎麼預先知道該筆農地旁設捷運後，周邊土地可能會被徵收？怎麼知道有機會可變更地目？郭哲敏買地前有沒有得知特殊訊息，再借貸取得土地開發暴利？

徐巧芯更提到，民進黨台北市議員梁文傑跟鄭文燦早就被法院認證曾去澳門喝花酒，當時就有重大詐欺犯秦庠鈺陪同，鄭如今去八八會館是應誰的邀？見了誰？談了什麼？去八八會館時不知道老闆就是郭哲敏？鄭真的跟郭、林秉文不熟？

國民黨桃園市長候選人張善政競選總部發言人凌濤表示，郭哲敏為買價值10億元八德農地，竟跨區跟蘆竹農會借貸4億元，曾支持農田水利會收歸國有，大量動員農會、漁會、農田水利會協助造勢的民進黨立委鄭運鵬是否涉及其中？

凌濤說，近日警方清查詐騙洗錢產業鏈最下游的青埔寨案過程，破獲上游的郭哲敏與林秉文洗錢詐騙集團，而這兩人與鄭文燦關係匪淺，鄭文燦近日再傳出入郭哲敏所屬的八八會館，難道青埔寨重大詐騙案事件還沒結束就完全不避諱？

凌濤也提到，郭哲敏、林秉文線上博弈集團總部就設在蘆竹，當地有機台，人員進出複雜，警方卻屢次都說沒有查無不法事證，桃園基層警察有沒有受到鄭文燦的壓力？鄭運鵬難道不知道選區內有線上博弈集團總部？

凌濤批評，鄭運鵬、鄭文燦與郭哲敏、林秉文集團等人千絲萬縷關係，就是導致當前桃園治安愈來愈敗壞主因；蔡英文總統說不關心政治就等著被糟糕的人統治，民進黨與詐騙、洗錢集團緊密共生，民進黨就是糟糕的人，不能讓他們繼續統治。

徐巧芯也質疑，民進黨新黑金政權的相關爆料都指向郭哲敏，但蔡英文總統一方面說要終結黑金，一方面卻縱放地下匯兌集團，讓郭哲敏這樣的人潛逃出境。