再過一個多月2022年結束，而塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專表示，生肖牛明年運勢將會是地位提升，出眾的一年，事業上會有良好的表現，切勿大動作投資，容易造成破財，感情方面一般般，想脫單的朋友得慢慢來，健康方面則是平穩，需注意不要暴飲暴食，否則危害身體健康。

艾菲爾指出，明年生肖牛在整體運勢上算是出色的一年，事業與財運上有八座、偏官吉星幫助，想要升官加薪則要主動出擊、積極進取，會有不錯的成績出現，而事業上的良好表現，則會化為實質的錢財來到身邊，今年不宜大動作進行投資，或是有其他高風險的理財行為，容易破財導致債台高築，宜制定儲蓄計畫為佳。

艾菲爾說，愛情方面較為失色，感情運一般，若想脫單的朋友得要慢慢來，與身邊的異性朋友建立長久情誼，如有特别積極的異性出現，則要小心對方是否另有目的。

健康方面，艾菲爾提醒，身體各方面都大致健康，只要注意不要因為一時情緒爆發導致暴飲暴食，進而傷害身體健康，得不償失。