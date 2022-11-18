南投縣70 歲陳姓婦女日前肚子痛至竹山秀傳醫院就醫，檢查發現她的小腸阻塞，緊急開刀切除阻塞部分，癒後狀況良好。竹秀指出，患者有心房顫動病史，可能長期服用抗凝血劑造成小腸壁血腫，「抗凝血劑引發自發性小腸壁血腫」發生率0.04％，全球30年來僅103 例，已將成果在國際知名期刊《Medicine》發表 。

竹秀一般外科主治醫師蘇啟成表示，陳姓婦女因爲嚴重腹痛，被送到醫院急診室，經電腦斷層掃描，發現其小腸阻塞緊急動手術，陳女小腸末端因腸內液體嚴重淤積、腫脹，導致缺血壞死，開刀切除阻塞部位，術後復原狀況良好。

蘇啟成說，陳女小腸阻塞的原因非常特別，病理報告顯示她是因為腸壁出血引起，而非腸腔被異物塞住，推論可能是她有心房顫動病史，長期服用抗凝血劑造成小腸壁血腫。

竹秀副院長沈德群解釋，「抗凝血劑引發自發性小腸壁血腫」發生率約 1／2500、0.04％，全球30年來僅103 個病例，像陳女已經嚴重到形成腸阻塞的機率，更是微乎其微。

沈德群指出，醫療團隊成功治癒該罕見病例，已經將成果在國際知名期刊《Medicine》發表 ，也呼籲正在服用抗凝血劑的患者，千萬不要因爲害怕併發症而任意停藥，畢竟這是非常少見的案例。