淡水一對夫妻在街頭因不到1歲孩子的教育問題起爭執，孔姓丈夫竟當眾朝對方頭部大力甩打4下，妻子當時還抱著孩子，3名路人見狀趕緊衝上前制止。（翻攝自Dcard）

新北市淡水有對父母早上要送小孩前往保母處照顧時，兩人疑似因故發生口角，丈夫竟不顧妻子懷中還抱著不到一歲的孩子，狂甩妻子好幾個巴掌，有路過民眾見狀趕緊衝過去阻止男子施暴，並報警求助；事後雖然妻子不願提告傷害，最終警方依規定申請家暴保護令並通知社會局協處。

這起事件發生在昨(17)日早上8時30分許，據了解，37歲的孔姓丈夫與31歲的朱姓妻子當時帶著不到一歲的孩子，前往淡水一處社區準備要將孩子託給保母照顧，不料丈夫疑似因為泡牛奶的問題與妻子發生口角，竟不顧路人目光，在該社區大門口當街狂甩妻子巴掌，打的妻子毫無還手能力，只能一邊抱著孩子一邊抱頭躲避攻擊。

由於事發附近當時有不少路人經過，發現當街打人後有不少路人見義勇為，立刻衝上前阻止孔男繼續施暴，並且報警求助；事後朱女坦言這是丈夫第一次家暴，但她不願對丈夫提出傷害告訴，因此警方僅依規定申請家暴保護令並通知社會局協處。

新北市家防中心主任許芝綺表示，有關淡水家庭暴力案件，家防中心已接獲通報，並將視婦女需求由社工提下列協助，包括人身安全計畫、心理諮商、法律諮詢、訟訴協助、經濟協助及陪同出庭。

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