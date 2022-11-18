《全明星運動會》開播以來收視屢創新，近來傳出黃隊林玉書因傷退賽，不過周刊爆料是遭到隊友們排擠，對象據悉是劉心語、壯壯及鄭靚歆，也讓她們社群被網友留言灌爆，稍早，壯壯發文跟眾人分享「近期聽過最有意義的故事」，卻遭質疑「含沙射影」，對此，她則是親上火線回應對方。

壯壯稍早發文表示要分享近期聽過最有意義的故事，她表示有個朋友叫大支，有一天心情很不好，一群朋友為了讓他散心，決定要一起去露營，但在玩樂過程中，不管朋友講什麼笑話給他聽，依舊悶悶不樂，正當大家還是想不出辦法時，大支突然間就笑了起來，接著反問所有人：「有人知道為什麼嗎」。

對此，大批網友湧入留言：「因爲大支就是某個隊友」、「直接一點就講出來，觀眾也不用每天看你們黃隊玩這種幼稚遊戲，你們累，我們也累」、「整天含沙影射PO文，有比較好嗎」、「獲得滿滿的關注，而且別人因為他而痛苦，所以開心了」、「被逼著去演笑容滿面的戲」，不難看出都在暗指這次風波，對於被問到是否討厭林玉書時?她直言並不討厭。

壯壯昨(17日)表示事件所造成諸多輿論壓力，希望外界不要再攻擊黃隊成員，所有人的情緒都該有抒發管道，差別只在用了什麼方法，至於大家關心的真相，並不會因為誰澄清而得到滿足，只會造成不可逆的傷害，也會讓幕前幕後成員努力化為泡影，接著強調林玉書即使中途離開 ，仍是黃隊的一份子，不認為她會想傷害所有人，也希望她能好好休息與養身，回到最健康快樂的自己。