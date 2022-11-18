屏東榮民總醫院今(18)日開幕營運，民進黨屏東縣長參選人周春米想起爭取屏東榮總的點點滴滴，瞬間湧起很多的感謝，周春米曾一肩扛下協調各部會的重擔，如今屏東榮總正式營運，讓周春米直呼「6年來努力沒停過，我使命必達」。

周春米昨(17)日深夜在臉書憶及，2016年，她還是初進立法院的菜鳥，屏東縣長潘孟安交給她各種任務，並表示屏東最急需解決的，就是醫療和交通，再困難也務必要做到的事，「我深深記著屏東人的盼望，就算新手上路、就算南北奔波，也要把中央部會請下來現勘」。周春米認為，除了要解決軍方營區遷移的問題，更要突破用地上的整合以及醫院興建的專業規劃，關關難過關關過。屏東榮總將營運，周春米表示，想起爭取屏東榮總的點點滴滴，瞬間湧起很多的感謝，過程中許多人齊心努力，屏東才能迎來第一座醫學中心級醫院落成。

周春米說她多次邀請退輔會、國防部、屏東縣政府到大武營區會勘，一肩扛下協調各部會的重擔。周春米也感謝總統蔡英文大力支持，由時任行政院長的賴清德拍板核定，2019年11月總統親自出席動土，興建過程中，蘇貞昌更多次親臨現場視察，指示要用就要用最好的設備與人力，更務必要一次到位，最終屏東榮民總醫院耗資超過百億，全力照顧好屏東鄉親健康。

周春米提到，雖然工程期間遭逢疫情，以及國際因素導致人力、原物料短缺等嚴峻考驗，榮總、縣府和工程團隊依然不負眾望，讓這座能帶給屏東醫療平權大進步的醫院，可以如期完工，退輔會歷經3任主委，也感謝李文忠副主委協助，和榮總團隊一起完成艱鉅的歷史任務。

周春米說她和屏東榮總一起成長，榮總興建的這幾年，她走遍33鄉鎮市，更懂得屏東偏鄉的醫療落差，更要和鄉親報告必須先有大型醫院進駐，再讓資源持續進入偏鄉，醫院不是說蓋就蓋，更會有區位考量，但沒有進來，一切都免談，她也拜託榮總團隊，務必要深入各鄉鎮，一起讓屏東醫療再提升。

過去鄉親為了看病必須跨過高屏溪，奔波往返勞心勞力，現在，終於能享有全國最現代化的大型醫院，屏東人可以不必跨越高屏溪看病，在屏東就能享有醫療平權。周春米表示，「夜深，心底很踏實，有種喜極而泣的感動，我是屏東的女兒，我始終心繫家鄉，努力無數個日子，堅持不懈，更使命必達」。