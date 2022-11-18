新北市交通局今提醒，台北市YouBike1.0系統將於12月3日0時起退場，雙北市交通局已請微笑單車公司於雙北跨市騎乘熱門站點、自行車道橋樑張貼「跨市騎乘民眾請改使用YouBike2.0」告示，加強宣傳，並針對跨市騎乘頻繁使用的YouBike會員傳送簡訊提醒，以提醒民眾雙北跨市騎乘請使用YouBike2.0。
交通局表示，新北市YouBike公共自行車提供YouBike1.0及2.0雙系統服務，除了在現有1.0站點旁皆完成2.0柱位佈設，同時全市2.0站點已達957站，且將持續擴站，雙北跨市暢騎無阻。
交通局綜合規畫科科長吳政諺說，新北現有的YouBike1.0站點將持續營運，以兼顧與桃園市YouBike1.0系統的跨市連結，提供民眾第一哩路與最後一哩路的雙核心服務。
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