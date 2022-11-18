金門地檢署於日前接獲檢舉情資指出，某區李姓鎮民代表候選人及楊姓里長候選人，於本(11)月間在選區外設宴無償以每桌價值3000元左右之餐食，招待選區內有投票權之人數十人，疑似進行賄選。經承辦檢察官偵查蒐證後對相關人等進行偵訊，認定尚無羈押之必要，諭令交保後飭回。

金門地檢署指出，該案經相關事證蒐證後，於昨(17)日指揮金門縣警局金城分局、金湖分局，以及福建省調查處等單位，持福建金門地方法院核發之搜索票，搜索李姓與楊姓候選人住居所等處所，並帶回2候選人及案件關係人共15人進行詢問、查證，嗣經承辦檢察官複訊後，認2人涉嫌公職人員選舉罷免法99條第1項投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，但尚無羈押之必要，諭令各以3萬元、2萬元交保。

金門地檢署呼籲候選人，選舉應循合法正當方式尋求選民支持、認同，切勿心存僥倖、以身試法，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，可利用選舉查察聯繫中心之檢舉專線：0800-024-099撥通後再按4，24小時均有地檢署值班人員接聽，或者是掃描該署QR code得以通訊軟體LINE提出檢舉，檢警對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同端正選風，提昇我國民主政治。