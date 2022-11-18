桃園市長鄭文燦遭質疑協助詐騙集團炒作農地，國民黨上午更點名，桃園市政府農地主管機關的經發局長郭裕信，竟更直接介入炒作桃園觀音區，還透過將購得農地汙染方式，向自己的轄下機關申請變更地目，試圖自己放水自己賺取暴利。（周志豪攝）

桃園市長鄭文燦遭質疑協助詐騙集團炒作農地，國民黨上午更點名，桃園市政府農地主管機關的經發局長郭裕信，竟更直接介入炒作桃園觀音區，還透過將購得農地汙染方式，向自己的轄下機關申請變更地目，試圖自己放水自己賺取暴利。

詹江村表示，接獲民眾爆料，郭裕信所共同持有的觀音區9千坪農地，因遭傾倒廢棄物，郭即以「遭受不可逆之污染」為由，向自己主管的「經發局」申請變更地目，並與其他賣家聯合，將土地出售賺取暴利。

詹江村認為，郭裕信2018年底升任經發局長，卻在2020年2月11日簽署該筆土地「委任買賣書」，簽約就是在郭裕信經發局長任內；正因郭裕信是該筆土地賣方之一，能夠取信買家未來變更地目有所助力，土地才順利以高價賣出。

對於郭裕信稱是「單純投資農地」，詹江村質疑，農地是用來投資的嗎？詹更呼籲鄭文燦公開說明，是否知道郭裕信沒有利益迴避、炒作農地一事，「不知情就是無能，知情就是包庇」。

國民黨文傳會副主委舒翠玲補充，類似以小英之友會會長名義炒作農地，將農地變更為產專區等一魚二、三吃做法，不是只有在觀音、新屋、大園地區，八德產專區也有小英之友會會長違規使用農地事實。

舒翠玲點名，鄭文燦第一任農業局長郭承泉就是農地違規使用大戶，在八德名下農地全部違法使用，點地換金，這就是鄭文燦對桃園農地貢獻，造成農地不可逆使用方式，對國家國安是嚴重問題。