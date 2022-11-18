台北市師大附中今天在中信盃黑豹旗以0比11、提前5局被仰德高中「扣倒」，止步64強，無緣改寫隊史最佳成績，總教練莊志成仍肯定子弟兵表現，「非科班的能跟傳統木棒球隊打成這樣表現已經很不錯了。」

師大附中先發投手林軒亦剛開賽較為緊張，加上守備也發生失誤，讓對手一口氣攻下7分，最後遭到對手提前5局結束比賽。莊志成表示，球隊每週只用社團1節課的時間練球，大約50分鐘，在黑豹旗前還在台北市秋季聯賽拿下高中乙組冠軍。

先發投手林軒亦2.1局被敲4支安打，投出2次三振、6保送，失8分僅1責失。結束投球任務後他換上捕手護具，並在5局敲出二壘安打，他表示自己國小三年級因為隊友翁林立一起加入社區棒球，剛開始守外野，五年級則改當投手，過去生涯最快球速127公里，「今天好像有聽到有測到130公里。」

首次對上木棒組球隊，林軒亦表示，賽前原本設定目標想打滿7局，但首局守備加上自己仍會緊張、節奏有點亂掉，今年高二的他明年預計也會繼續打黑豹旗，他透露自己最欣賞的球員是富邦悍將終結者曾峻岳，「因為他很年輕就扛球隊終結者，很敢直球對決，很喜歡這種霸氣對決的感覺。」