在迎接厄文結束禁賽歸隊之前，籃網用奇蹟般地贏球來慶祝！靠著杜蘭特轟下全場最高35分，歐奈爾更在最後0.7秒空中第一時間補籃命中，籃網最後以109比107力退西區龍頭拓荒者，除了中止2連敗，也在厄文禁賽期間拿下5勝3敗，厄文將於21日結束禁賽歸隊。

打到最後1分47秒，籃網靠著渡邊雄太的三分球，取得106比101領先，不過利拉德馬上幫拓荒者追回兩分，接著紐基奇最後24.3秒兩罰中1，雙方僅剩兩分差距，杜蘭特最後14.9秒站上罰球線兩罰中1，沒想到紐基奇隨後完成三分打追平。

籃網理所當然把末節最後一擊交給杜蘭特處理，結果他21呎跳投沒進，歐奈爾卻在空中第一時間把球點進，除了完成他的大三元數據，也讓籃網搶回領先，時間僅剩0.7秒，拓荒者雖喊出暫停布置，可惜還是沒有辦法完成最後一擊，讓籃網帶走勝利。

籃網除了杜蘭特飆分秀，渡邊雄太也拿20分，班西蒙斯與喬哈里斯各有15分，歐奈爾則是完成11分、11助攻與11籃板的大三元，克萊斯頓也有11分；拓荒者以利拉德25分、11助攻表現最佳，安芬尼西蒙斯24分，夏普20分，紐基奇17分、8籃板。