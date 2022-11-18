歐盟金融服務部門主管周四指出，歐盟將在下個月提案新規則，簡化公司上市規定、讓債權人更可以預測公司的破產，以及吸引更多歐元衍生商品的清算從倫敦撤出。

Mairead McGuinness說，關於歐盟的資本市場聯盟(CMU)的建設已取得長足進展，但還需要做更多工作，以減輕對銀行融資企業的依賴，以及在英國脫歐後，減輕歐盟對於倫敦清算以歐元計價掉期交易(swaps)的依賴。

McGuinness在一場會議上說：「我們仍過度依賴於歐盟以外的對手方，這也關係到金融穩定問題」。「在不太可能的情況下，萬一出現了什麼問題，我們決不能處於被決定的位置，因此我們希望增加歐盟清算的吸引力」。

McGuinness表示，她明年將提議簡化歐盟以外投資人的投資預扣稅制度。

歐盟正密切關注英國為增強其金融業競爭力而採取的步驟。目前英國基本上已與歐盟隔絕。