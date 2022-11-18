【LIVE直播】中日兩國疫情再起！ 莊人祥︰疫苗仍是對抗的「重要武器」（中時新聞網）

新冠肺炎疫情趨緩，今日國內新增1萬7952例本土個案，較上周五的2萬269例下降11.4％。另增51例境外移入、58例死亡個案。截至目前，國內共累計813萬231例確診、1萬3848例死亡。

今日本土個案較上周五的2萬269，下降11.4％，其中新北新增2874例、高雄2428例、台中2251例、桃園1934例、台南1713例、台北1587例等；境外移入個案則分別自馬來西亞、泰國等移入。

國內今新增中重症91例，其中44例中症、47例重症，另增58例死亡。死亡個案中，54人有慢性病，41人未打滿3劑疫苗，其中32人未打任何1劑，超過80歲有34名。

中重症比例。（圖／指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中，有1例40多歲男，沒打疫苗，患有慢性血液疾病。男子10月24日呼吸道症狀，快篩陽確診，接受居家照護。10月27日因咳嗽、呼吸喘至急診、有雙側肺炎，住院使用瑞德西韋、抗生素，住院過程中併發腸穿孔及腹膜炎，11月13日於醫院過世，死因為心肺衰竭、新冠確診、腸穿孔併腹膜炎。截至目前，國內共累計813萬231例確診、1萬3848例死亡。

死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

12歲以下兒童中，本周共新增3例孩童多系統炎症徵候群MIS-C，至今累計的兒童重症共264例，其中5歲以下有174例，佔6成6，羅一鈞提醒家長讓孩童接種疫苗，減少重症風險。