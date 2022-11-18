隨著大陸當局對於中央經濟工作會議的定調，搭配後續防疫政策的調整，大陸A股市場迎來轉機。兆豐投信指出，據彭博資訊統計，11月以來上證A股指數漲幅7.84％，在亞股當中相對優於新加坡、日本、泰國、印度與越南等國家，突顯大陸穩經濟政策持續帶動A股走勢，亦提高投資A股的性價比空間。

兆豐中國A股基金研究團隊指出，中共二十大後，北上資金撤出市場，加上大陸統計局公布10月製造業採購經理人指數（PMI）為49.2，比起前一個月略顯下降，當前經濟態勢較為疲軟；不過，隨著國際地緣政治議題漸露曙光，加上大陸國務院強調採取科學方式進行疫情管控並邁向精準化下，可望舒緩疫情對景氣的影響。

經濟層面上，後續市場轉機將需要持續關注前期的政策方向與力道，是否能對實體經濟面的傳導提供助益；產業面上，在大陸房地產市場、內需消費市場等領域，也需要關注政策支持的力道與速度，以及對於實際景氣層面的改善成效，才可望於明年帶動市場氛圍，這類評估依據亦可作為投資組合加減碼的指標。

展望後市，大陸市場雖仍存在不確定性，但已度過前一波相對悲觀的預期階段，若明年首季兩會前出現如政策紅利、經濟數據轉佳等催化劑，將可望繼續推動A股走勢向上。

兆豐投信評估後市環境可維持正面謹慎的投資態勢，旗下兆豐中國A股基金投資相對聚焦大陸、香港掛牌的藍籌企業，並採取價值與增長並進的投資策略而審慎選股，建議青睞A股相對具有價值面、成長性題材的投資人，可採取回檔分批布局的方式，爭取參與A股長線的漲升空間。