針對中泰花園都更相關問題，永信法律事務所林永頌及陳怡君律師今來函反駁徐巧芯的指控，表示街景非徐所指情形。（永信法律事務所林提供）

針對台北市議員徐巧芯昨日指控中泰花園都更相關問題，永信法律事務所林永頌及陳怡君2位律師今來函反駁，意旨如下：

首先是中泰花園社區原有上百戶住戶在此安居樂業30多年，不僅是台北市民眾所周知，也亦有GOOGLE街景圖所示繁華原貌街景可證，但都更實施者為謀取都更利益，破壞環境後再抹黑此處為荒廢44年廢墟危樓，徐巧芯議員發言內容與事實不符。

林永頌及陳怡君2律師指控，前監委等都更實施者覬覦都更利益，委託黑道以暴力脅迫手法，恐嚇出資興建房屋之股東出售權利，又脅迫合法購屋的買受住戶賤價出售安身立命的房屋，且惡意破壞安居環境，致住戶及股東無家可歸，流離在外10餘年，且造成受害住戶跳樓自殺之悲劇。都更實施者成員已因妨害自由、使公務員登載不實、冒充公務員、誣告等罪判刑定讞，入監服刑，前科累累的都更犯罪集團顛倒是非，將中泰花園受害者汙指為都更禿鷹。

律師強調，都更實施者持魚目混珠資料，誤導民意代表協助申請拆除執照，意圖濫拆他人房屋。台北市政府公務員受到壓力被迫核發拆除執照時，存有疑慮，附加「產權有疑義就停拆」條款，後來因收到權利人提出產權疑義，而依照拆除執照明文規定下令停拆。

最後，律師說，期待台北市大家長及民意代表，能夠守護小市民的財產權及居住正義，並有勇氣抵抗財團權貴壓力、拒絕不公不義的犯罪都更。