台中一名應召女子小芳（化名）今年7月與一名嫖客做交易，她進房後先收下對方2張500元鈔票，即遭對方掐住脖子，男子用手指插她陰道與肛門，造成陰部受傷，她當下懇求停手，還說願意退錢，再多給1千，男子才罷手並拿錢離去；法官認為男子行為與性侵行為仍有差別，還有教化可能，判2年徒刑，緩刑5年。

判決書指出，小芳與男子在今年7月4日上午11時約好性交易，2人抵達房間後，小芳先收下男子給的2張500元鈔票，先被對方脫去衣褲後，男子竟「基於強制性交及傷害之犯意」不顧小芳反對，以手臂正面壓制她的脖頸部，再強行以其手指插入陰道與肛門，致她胸部、頸部疼痛及右外陰0.5公分傷口。

男子以強暴方式性交得逞，小芳因為疼痛難耐，向男子表示願退還其所給付500元鈔票2張並再給予1000元，男子收下錢後才罷手離開，小芳隨後報警，警方到場以準現行犯逮捕男子，並扣得鈔票；法官認為男子犯行，不同於手段殘暴的性侵，且他事後深感後悔，認為有教化可能，不應輕易入監服刑並酌減其刑。

法官認為男子僅因一己之私慾，強制採取女方不願接受之性交方式以滿足其性慾，造成對方身體受傷，實有一定惡性，考量已達成調解，並完成給付賠償金額，彌補女方身心受創，且男子自述大學肄業之教育程度、個人在外租屋、未與家人同住、從事作業員工作、每月收入約3萬元、父母親尚在工作、家中經濟狀況普通等語，判處有期徒刑2年，緩刑5年。