美國超級航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）打擊群

五角大廈周四宣布，美國航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）和「布希」號（USS George HW Bush，CVN-77）將與來自英、法及義大利的航母聯合軍演，以展現北約（NATO）的協同作戰能力。

據《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）和《動力》（The Drive）網17日報導，這是美國最新型超級航母「福特」號的第一次作戰部署，包括它在內，這次共有來自4國的5支航母打擊群在歐洲周邊海域演習。

北約說，這些部署提供了寶貴的機會，以驗證協調大批大型軍艦不同活動的流程，猶如未來在重大衝突中可能做的那樣。當然，有鑑於俄烏戰爭持續，各方擔心，衝突可能蔓延到鄰國，北約持續維持高度軍事警戒。

Five Allied aircraft carriers will be operating in the Atlantic Ocean and the North and Mediterranean Seas in November, as part of their regularly scheduled activities. https://t.co/Pnx75k6Njc pic.twitter.com/otTWETlD2z — SHAPE_NATO Allied Command Operations (@SHAPE_NATO) November 17, 2022

The 🇺🇸USS Gerald R Ford this morning. Approaching the world’s largest and most expensive warship pic.twitter.com/xHcttLmEMM — Navy Lookout (@NavyLookout) November 17, 2022

而美國國防部副新聞秘書馨赫（Sabrina Singh）則指出，美國的兩支航母打擊群將會和英國的「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）、義大利的「加富爾」號（ITS Cavour, CVH 550），還有法國的「戴高樂」號（FNS Charles de Gaulle，R91）在北大西洋、北海及地中海演習。

她說，這些演習不僅讓聯盟國有機會能在整個歐洲-大西洋區協調關鍵戰力，同時也能展現北約的團結與協同力。此外，馨赫強調，這也是北約檢驗聯盟合作，並在聯盟所有地理區域、作戰領域和作業範圍實踐北約威懾和防禦概念的機會。

至於「福特」號航母打擊群中，除了「諾曼第」號（USS Normandy，CG-60）飛彈巡洋艦、3艘阿利伯克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦外，還有美國海岸防衛隊巡邏艇「漢米爾頓」號（USCGC Hamilton）。而值得一提的是，美國海軍航母打擊群通常涵蓋了潛艦，但相關任務通常秘而不宣。近幾個月來，美國潛艦在歐洲周邊的活動為數可觀。