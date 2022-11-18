全球新冠疫情趨緩，各國邊境鬆綁，實體商務活動逐漸恢復之際，國際政經情勢卻動盪不安。俄烏衝突未歇，國際油價攀升，嚴重影響能源價格與供應商進口成本，引發通膨與消費緊縮；加上美中科技戰升溫，打造韌性供應鏈成一大課題。為協助中小企業明辨最新經貿情勢，克服地緣政治與經濟變化風險，貿協周四邀請財經趨勢專家、財信傳媒集團董事長謝金河進行專題演講，藉由觀測2023全球經貿情勢與地緣政經熱點議題，提出3大經濟趨勢心得分享，提供企業未來商機布局的參考依據，吸引逾200人報名參加。

貿協表示，全球恢復商務洽談，線上線下貿易推廣活動相互結合，還要掌握瞭解國際政經風向，趨吉避險，正確進行下一步的數位化及網路行銷布局，期望台灣企業順利度過難關。

外貿協會副秘書長李惠玲表示，在這動盪局勢的推波助瀾下，催化原本已快速成長的電商市場；貿易商機的洽談與行銷模式，與疫情前相比亦有明顯變化，企業不能再單獨依賴傳統的參展與商務拜訪開發業務，而是必須同時加強自身數位行銷能力並善用網路行銷工具，達到相輔相成的效果。

謝金河也提出3大經濟趨勢心得分享。首先電商部分，今年國際電商企業如Amazon和SEA(蝦皮)的股價皆遭遇重挫，有其現階段市場波動因素，未來電商營運，整合物流和金流將是電商企業能否突破困境的一大觀察重點。其次，在美中科技戰及俄烏戰爭等地緣政治變數影響下，晶片將是未來30年內全世界最重要的戰略物資，台灣產業受到地緣政治因素影響不可避免，廠商應該掌握風向。第三、未來商務是以信賴為基礎(Trust)，台灣作為全球供應鏈的一員，是國際買主更為信賴的選擇。

今年以來，貿協致力協助國內食品業者分散市場風險，並在經濟部貿易局支持下，聯手推動「台灣食品全球GO計畫」，提供廠商多元客製化輔導措施。貿協強調，數位行銷輔導部分，提供多達14項行銷方案，提供每家企業上限新台幣10萬元等值之數位行銷輔導服務，方案開放至今，吸引近600家次企業申請，協助企業線上拓銷食品市場。台灣經貿網再度發揮商機拓展與佈局全球的關鍵角色。

此外，台灣經貿網服務與時俱進不間斷，今年同樣成果豐碩。甫於九月底與Meta發表「台灣經貿網元宇宙未來館」，開創元宇宙時代的全新線上電商、洽談新體驗，並運用AI技術的企業專屬Avatar分身，快速產生產品介紹影片。數據分析工具發掘潛在市場，提供企業ESG免費健檢與優惠認證，亦十分受到會員歡迎。另開設無入門門檻的Google Ads廣告自操輔導課程，企業投放數位廣告儘管預算有限，也能獲得業界專家與團隊專業指導。

另曾經帶領多家會員企業優化網頁，成功取得海外訂單的穿越數位行銷郭畇溱顧問團隊，偕同3家台灣經貿網會員，無私現身說法，分享詢價商機滾滾來的秘訣。台灣經貿網團隊表示，網站平均每天有8.5萬人次瀏覽，企業只要認真經營網頁內容，商機可期。