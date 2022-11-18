踩線團成員包括綜合政策部長菅野隆博、觀光振興擔當部長熊谷伸勝一、以及釧路市物產協會駐台代表鈴木亞彌等人，市長魏嘉賢表達歡迎之意。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

台灣國境解封，與花蓮市簽署友好交流協定的日本北海道釧路市，官方近日組觀光踩線團拜會花蓮市長魏嘉賢，轉達蝦名大也市長明年將率團訪問，同時針對修學旅行、包機直航、觀光等進一步協商細節；民航局若通過，明年1月台北包機可直航到釧路，花蓮直航釧路估4月可進行。

今年8月疫情仍控管，但花蓮市公所持續拓展國際城市交流，透過網路，與日本北海道釧路市簽訂線上友好交流協定，雙方承諾在文化、藝術、體育與觀光等深化雙邊關係，台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷也在線上見證兩市締盟。

隨著疫情解封，日本北海道釧路市啟程訪花蓮市，包括綜合政策部長菅野隆博、観光振興担当部長熊谷伸勝、以及釧路市物產協會駐台代表也是花蓮媳婦的鈴木亞彌，另外釧路友台議員連盟會長畑中優周也因休假來台，近日到花蓮踩線觀光。

菅野隆博表示，蝦名大也市長預定明年1月率團來台訪問，將到台北市立動物園探望10年前出借的一對丹頂鶴，也將專程到花蓮市拜會，這次由他與熊谷部長並邀請畑中議員一起先來踩點，希望能為明年兩地交流發展凝聚共識。

為促進兩地觀光發展，菅野部長表示，釧路市希望能與花蓮市合作，協調航空公司與旅行社的支持，開辦包機直航的業務之外，還包括高中生到花蓮修學旅行，而花蓮市與釧路市都是觀光城市，均有季節性蒸氣火車觀光列車行程，希望也能互相協調宣傳，讓觀光文化深層交流。

魏嘉賢邀請詠莉旅行社董事長樓麗萍出席，目前得知委託泰國的航空公司做整年度對日包機直航，案子已送民航局審核，若審核通過，明年1月起台北包機直航到釧路，每週五將有固定1班，至於花蓮直航釧路則會在4月開始進行。

魏嘉賢說，日本、花蓮都是兩邊國人首選必遊之地，花蓮開辦直航飛往釧路，可吸引更多花蓮人前往北海道旅遊的商機，他將在年底卸任，未來無論在哪個位置，都會致力推動城市交流，讓花蓮在國際觀光發展更加亮眼。